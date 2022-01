Silvia Dentler ist neue Leiterin

Neue Leiterin des Fachbereichs Ordnung und Soziales bei der Stadtverwaltung Bad Wurzach ist Silvia Dentler. Sie hatte zuvor als stellvertretende Leiterin schon länger mit dem Team zusammengearbeitet. Die bisherige Leiterin des Fachbereichs, Elke Osterkamp, hatte die Leitung aus persönlichen Gründen zu Beginn des Jahres abgegeben. Das teilte die Stadt Bad Wurzach mit.

„Frau Osterkamp wird der Stadt Bad Wurzach aber weiterhin als stellvertretende Fachbereichsleiterin erhalten bleiben“, so Dezernatsleiter Frank Högerle zum Wechsel, bei dem es sich um einem „abgestimmten Rollentausch“ handle. „Wir konnten damit ihrem Wunsch nach Entlastung in der Führungsposition, aber gleichzeitig weiter im Fachbereich arbeiten zu können, nachkommen. Die Stadtverwaltung sei sehr froh darüber, dass sie mit ihrem Fachwissen und ihrer Persönlichkeit weiter zum Team gehören werde.

Silvia Dentler arbeitet seit 2018 bei der Stadt im Ordnungsbereich und hat in den letzten beiden Jahren insbesondere zahlreiche Aufgaben rund um Corona koordiniert, schreibt die Stadt in ihrer Pressemitteilung. So sei ein nahtloser Übergang möglich und eine geeignete Nachfolgerin für die Führungsaufgabe gefunden worden. „Frau Dentler hat sich als Stellvertreterin und im Team hier schon in den vergangenen Jahren bewährt“, so Högerle weiter. ,,Wir wünschen ihr einen guten Start in der neuen Funktion.‘‘