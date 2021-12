Silvesterspringen: Rupprecht und Vogt qualifizieren sich

Skispringen. Insgesamt 71 Skispringerinnen sind am Donnerstag in Ljubno in die erstmals im Damen-Weltcup ausgetragene Silvestertournee gestartet. Alle verfolgten dabei dasselbe Ziel, sich für das erste Einzelspringen von der Normalschanze in Slowenien an diesem Freitag (16.30 Uhr) zu qualifizieren.

Mit der Startnummer 33 war Carina Vogt an der Reihe. Die Waldstetterin, die zuletzt bei ihrem Weltcup-Comeback nach langer Verletzungspause in Ramsau die Quali-Hürde nicht erfolgreich genommen hatte, wollte sich diesmal unbedingt für den Wettkampf empfehlen. Im vorherigen Training war die 29-Jährige auf 78 Meter gesprungen und konnte sich danach auf 81,5 Meter steigern. Nach ihrem Sprung belegte Vogt mit 102,9 Punkten zwischenzeitlich den fünften Platz und hatte damit die Qualifikation gleich sicher in der Tasche. Am Ende landete sie auf Rang 37. Mit Anna Rupprecht zeigte die zweite teilnehmende Skispringerin des SC Degenfeld mit der Startnummer 45 ihren Qualifikationssprung. Wie schon bei den bisherigen Weltcups in dieser Saison in Lillehammer, Klingenthal und Ramsau konnte sich die Gmünderin problemlos für den Einzelwettbewerb qualifizieren. Auf 81,5 Meter im Training ließ sie 84,5 Meter folgen und lag damit nach ihrem Sprung in der Zwischenwertung mit 111,7 erreichten Punkten auf dem zweiten Platz. Diese Qualifikation beendete die Gmünderin schließlich durch Rang 21 in den Top 25.