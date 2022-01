Silvesterbilanz: Polizei schreibt 300 Anzeigen

Nicht nur die Vorarlberger Feuerwehren standen in der Silvesternacht im Großeinsatz, auch die Polizei wurde zu rund 150 unterschiedlichen Einsätzen gerufen. Wie es in der Pressemitteilung der Vorarlberger Polizeiinspektion heißt, kam es über den ganzen Tag verteilt zu etwa 300 Anzeigen.

Dabei standen 90 Vorfälle in Zusammenhang mit pyrotechnischen Artikeln, in erster Linie Lärmerregungen wegen unerlaubtem Abfeuern von Feuerwerkskörpern. Rund 20 Einsätze betrafen private Silvesterfeiern mit lautstarker Musik.

Zahlreiche Personen mussten bei drei Großbränden, einer in Dornbirn, einer in Rankweil Brederis und am Morgen in Bregenz in einem Mehrparteienhaus gerettet werden. In Bregenz waren es insgesamt 21 Leute, die vorübergehend die Wohnung verlassen mussten. Eine Person erlitt Rauchgasvergiftungen und wurde ins Krankenhaus Bregenz eingeliefert.

Chemikalien erschweren Löscheinsatz

Am Neujahrstag gegen 0.35 Uhr breitete sich in einem offenen Palettenlager in Rankweil, auf dem Areal des Industrieparkes Kunert, ein Brand aus. Wie es zum Feuer kam, ist noch nicht bekannt. Die Freiwillige Feuerwehr Rankweil versuchte den Brandherd einzudämmen, bekam diesen jedoch nicht unter Kontrolle und das Feuer griff weiter um sich. Weil in den Hallen hochentzündliche und schwer zu löschende Materialien beziehungsweise Chemikalien lagerten, gestalteten sich die Löscharbeiten gefährlich und schwierig heißt es weiter. Die 18 Feuerwehren waren fast neun Stunden damit beschäftigt, die Brandherde zu löschen.

Die Aufräum- und Sicherungsarbeiten werden noch weiter fortgesetzt. Bei dem Löscheinsatz wurden drei Feuerwehrmänner leicht verletzt (Rauchgasvergiftung und Schnittwunde am Fuß). Die Ursache des Feuers ist derzeit unklar.

Flasche kracht in Schlafzimmerfenster

Im Raume Hard Fußach wurden mehrere Sachbeschädigungen an Häusern angezeigt. Gegen 2 Uhr warfen in Fußach unbekannte Täter eine Glasflasche gegen das Schlafzimmerfenster im zweiten Stockwerk eines Wohnhauses.

Ebenfalls in Fußach wurde am 31. Dezember gegen 19.40 Uhr ein Mülleimer und das Seitenglas einer Bushaltestelle vermutlich durch Feuerwerkskörper beschädigt.

In Hard zerstörten gegen 0.15 Uhr bislang unbekannte Personen mit einem Böller einen Briefkasten und in Mäder geriet aufgrund eines fehlgeleiteten Feuerwerkskörpers eine Markise in Brand. Es entstand nur geringer Sachschaden.

Handverletzung nach Böller-Aktion

Am 1.1.2022, gegen 0.25 Uhr versuchten zwei Jugendliche in Silbertal zwei Böller im Freien in den Händen gleichzeitig zu zünden. Dabei explodierte einer ungewollt in den Händen, desjenigen der die beiden Feuerwerkskörper hielt. Er erlitt schwere Verbrennungen an beiden Händen und wurde ins Krankenhaus Feldkirch gebracht.

Wegen Überschreitung der Sperrstunde wurden fünf Anzeigen erstattet und wegen Übertretungen nach dem Pyrotechnikgesetz 15 Organmandate eingehoben.