Silvester- und Neujahrskonzert mit Lichtinstallation

Mit einem fulminanten musikalischen Feuerwerk wollen Hans Jürgen Huber an der Trompete und KMD Franz Günthner an der Orgel das neue Jahr begrüßen. Mit einer Melange von ungewöhnlichen und erlesenen Kompositionen werden die Zuhörer in das neue Jahr begleitet, heißt es in der Ankündigung der Organisatoren.

Dieses Jahr gibt es zwei Konzerte. Das traditionelle Silvesterkonzert beginnt am 31. Dezember um 22 Uhr. Neu ist das Neujahrskonzert am 1. Janurar ab 19 Uhr. Das knapp einstündige Programm ist jeweils dasselbe.

Meisterwerke wie das berühmte „Prelude“ von Marc-Antoine Charpentier oder das „Concerto“ von Alessandro Marcello werden die Zuhörer in eine festliche Stimmung versetzen. Lichte Klangfarben werden sich zu harmonischen Farbtönen wandeln und den ganzen Kirchenraum in subtilen Farbschattierungen erstrahlen lassen, heißt es in der Ankündigung weiter.

Am Silvesterabend ist die Abendkasse ab 21.15 Uhr geöffnet. Am Neujahrstag gibt es die Restkarten dann ab 18 Uhr an der Abendkasse.Es gelten die aktuellen Corona-Bestimmungen mit 2G-plus.