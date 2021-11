Silvester Schifffahrt am Deutschen Eck

Verbringen Sie den Jahreswechsel am Deutschen Eck, wo die Mosel in den Rhein mündet. An Bord der Silvesterflotte fällt der Abschied des alten Jahres doch gar nicht so schwer! Genießen Sie das Feuerwerk vom Rhein aus - ein spektakuläres Ereignis!

Termin: 30.12.2021 - 01.01.2022

Preis: 3 Tage ab 549 €



Romantische Altstadt Koblenz

Weinprobe an der Mosel

Silvesterschifffahrt mit Sektempfang

1. Tag: So schön ist es am Rhein

Anreise nach Rüdesheim. Nach der Mittagspause fahren Sie, teilweise am Rhein entlang, in Ihr Hotel nach Koblenz. Freuen Sie sich am Abend auf ein gemeinsames Abendessen in der Innenstadt.

2. Tag: Korken knallen am Deutschen Eck

Mit Ihrem Stadtführer lernen Sie die historische Stadt Koblenz an Rhein und Mosel kennen. Die romantischen Gassen zwischen der Basilika St. Kastor und der Liebfrauenkirche, das Kaiser-Wilhelm-Denkmal am Deutschen Eck und der Schängelbrunnen sind nur einige der Attraktionen die Ihnen auf dem Rundgang durch eine der ältesten Städte Deutschlands begegnen. Am Nachmittag laden wir Sie bei einem kleinen Ausflug entlang der Mosel zu einer Weinprobe ein. "Willkommen an Bord" heißt es dann am Abend. Mit dem Schiff geht es den Rhein entlang. Genießen Sie ein spektakuläres Feuerwerk von Bord aus und feiern Sie in das neue Jahr.

3. Tag: Gemütlich ins Neue Jahr

Genießen Sie ein spätes Frühstück in Ihrem Hotel oder verbringen Sie den Vormittag nach Lust und Laune. Wie wäre es mit einer Seilbahnfahrt zur Festung Ehrenbreitstein? Heben Sie im Stadtkern von Koblenz ab und schweben Sie hinauf zur Befestigungsanlage, wo Sie ein spektakulärer Blick über die Stadt erwartet. Rückreise gegen Mittag zurück in die Zustiegsorte.

Inklusivleistungen:

Fahrt im 4-Sterne-Fernreisebus

Reisebegleitung

2 x Übernachtung/Frühstück

1 x Abendessen am Anreisetag

1 x kalt/warmes Silvester-Buffet an Bord

Stadtrundgang Koblenz

Weinprobe

Silvesterschifffahrt mit Sektempfang, Live-Musik und Tanz

Weitere Eintritte nicht im Preis enthalten. Reiseveranstalter: P.I.T. Touristik GmbH & Co. KG, Ehingen. Für diese Reise gilt Stornostaffel B





GHOTEL hotel & living Koblenz***

GHotel Doppelzimmer p.P. 549 €

GHotel Einzelzimmer p.P. 655 €

1 von 1

Weitere Infos:

https://www.bottenschein.de/reisen/silvester-schifffahrt-am-deutschen-eck/

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!