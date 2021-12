Siloanlagen Achberg spendet erneut 5.555 Euro an Wangener Hospiz

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Das Achberger Unternehmen verzichtet auch in diesem Jahr auf Kundengeschenke und unterstützt dafür das Wangener Hospiz mit einem Betrag von 5.555 Euro. Da nicht alle laufenden Kosten für die Pflege und Betreuung übernommen werden, ist das Hospiz, welches im obersten Stock der Oberschwabenklinik Wangen beheimatet ist, auf Spenden angewiesen. „Wir freuen uns, dass wir den Trägerverein Calendula Hospizgruppe e. V. hier finanziell unterstützen können“, sagt Gerd Maass und übergibt den symbolischen Scheck an die Koordinatorin der Calendula Hospizgruppe und die zwei stellvertretenden Pflegedienstleiterinnen des Hospizes am Engelberg. Im Bild: Geschäftsführer Gerd Maass übergibt den symbolischen Scheck an (von links) Gisela Haupt, Rebecca Wandel und Nicole Klarmann vom Hospiz am Engelberg. Foto: Siloanlagen Achberg