Silcherchor Donau-Bussen veranstaltet zwei Adventskonzerte

Region (sz) - Unter diesem Leitwort „Vorweihnacht mit dem Silcherchor Donau-Bussen“ lädt der Silcherchor Donau-Bussen unter der Leitung von Oliver Haux zu zwei stimmungsvollen Konzerten ein. Die Konzerte finden dieses Jahr am vierten Advent, 18. Dezember, noch bei Tageslicht um 15 Uhr auf dem Bussen und um 19 Uhr in Unterstadion in der Kirche Maria Schnee/Sel. Ulrika statt.

In der stimmungsvollen Vorweihnachtszeit baut Chorleiter Oliver Haux laut Pressemitteilung eine klingende Brücke vieler bekannter adventlicher Lieder bis hin zu weihnachtlichen A-cappella-Klängen für den Männerchor. Orgelmusik von Ruth Seethaler und besinnliche Texte runden die vorweihnachtliche Stimmung ab. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.