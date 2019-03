Silberner Meisterbrief für Orgelbaumeister Albert Nass

Es ist spät geworden in Barcelona. Die nächtlichen Straßen sind belebt. Längst pulsiert das Leben in den feinen Tapas-Bars. Antoní Gaudís noch lange nicht fertiggestellte Sagrada Familia ist inzwischen geschlossen. Nur Albert Nass aus Mittelstenweiler hat sich in einer der berühmtesten Kirchen der Welt einschließen lassen. Er hat nicht etwa in seiner meditativen Andacht den Mesner überhört, der die Kirche schloss. Albert Nass braucht die nächtliche Ruhe für seine Arbeit. Seit 25 Jahren ist er Orgelbaumeister mit Schwerpunkt: Intonation, Gestaltung und Konstruktion. Und so wurde er 2010 nach Barcelona gerufen, um vor der Weihe durch Papst Benedikt XVI die Chororgel zu intonieren. So strahlt die Bodenseeregion nicht nur durch große Unternehmen wie ZF oder Airbus in die Welt hinaus, sondern auch durch feine Handwerker, die leidenschaftlich ihrer Profession nachgehen.

In diesen Tagen erhielt Albert Nass den Silbernen Meisterbrief der Handwerkskammer Ulm. Der Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Bodenseekreis, Georg Beetz, überreichte die Urkunde und zeigte sich tief beeindruckt von der Arbeit des Orgelbaumeisters. „Es ist immer wieder faszinierend zu sehen, welch großartige Handwerker wir in unserer Region haben“ – so Beetz.

Albert Nass freute sich sehr über die Urkunde, denn „nach dem Umzug fand ich meinen Meisterbrief nicht mehr, jetzt kann ich wenigstens den Silbernen Meisterbrief in meine Werkstatt hängen“, sagte Nass bei der Übergabe. Am ersten Tag seines Praktikums bei seinem späteren Ausbildungsbetrieb Georg Jann in Allkofen/Bayern, war sich Albert Nass sicher: „Das will ich lernen.“

Seine Gesellenjahre führten ihn nach Italien und nach Dillingen/Donau. Vor der Handwerkskammer München legte er schließlich am 24. November 1993 seine Meisterprüfung ab. Im Juli 2002 gründete er seine eigene Firma. Seitdem führten ihn seine Aufträge unter anderem nach Südafrika, Peru und China sowie in zahlreiche europäische Länder.