Silberne Ehrennadel für Fritz Beilharz

Ellwangen (ij) - Fritz Beilharz aus Ellwangen, Vorstandsmitglied der Kraftfahrzeuginnung Aalen, ist mit der Silbernen Ehrennadel des Verbandes des Kraftfahrzeuggewerbes Baden-Württemberg ausgezeichnet worden.

Dessen Präsident Harry Brambach übergab die Auszeichnung anlässlich eines Treffens des Ausschusses für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Verbandes in Mannheim, dem Beilharz als Pressesprecher der Kraftfahrzeuginnung angehört. In dieser Funktion leiste er vorbildliche Arbeit im Sinne des Kfz-Gewerbes, so Brambach.

Fritz Beilharz sei inzwischen seit 22 Jahren der Pressesprecher der Innung. Er habe sich in dieser Zeit „gute Kontakte zu den lokalen Journalisten aufbauen“ können, so Brambach. Entsprechend gerne werde er für Interviews in Anspruch genommen und könne in der Presse mit fundierten und prägnanten Aussagen punkten. Seine regelmäßig erscheinenden Sonderveröffentlichungen, etwa in der Ipf- und Jagst-Zeitung/Aalener Nachrichten, trügen das ihre für die Medienpräsenz der Aalener Innungsbetriebe bei.

Wie wichtig diese mediale Sichtbarkeit der Branche sei, zeige die aktuelle Diesel-Debatte und die Diskussion um die Folgen des Leipziger Fahrverbot-Urteils: „Wir stehen in einer ideologischen und oft faktenfreien Debatte für den sachlichen und faktenbasierten Standpunkt. Gemeinsam ist es uns gelungen, die politisch Beteiligten im Land und im Bund für die Auswirkungen zu sensibilisieren, die Fahrverbote auf unsere Betriebe, aber auch für Menschen und Wirtschaft insgesamt hätten. Zudem konnten wir viele politische Entscheider von unserer Forderung nach einer Hardware-Nachrüstung von Euro 5-Dieseln überzeugen“, so Harry Brambach. Fritz Beilharz stehe dabei im Einsatz an der vordersten Front der Medienarbeit.