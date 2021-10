Sigrid Speh macht’s ein letztes Mal

Die Katholische Frauengemeinschaft Sigmaringendorf-Laucherthal (KFD) hat kürzlich ihre Hauptversammlung abgehalten. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor.

Nachdem aufgrund der Corona-Situation auch die diesjährige Hauptversammlung nicht wie üblich im Pfarrgemeindesaal stattfinden konnte, entschieden sich die Frauen erneut, diese in der Kirche abzuhalten und im Anschluss den Nachmittag mit einer Wortgottesfeier zu beschließen. Frau Schmucker führte – musikalisch umrahmt – durch einen geistlichen Impuls, bei dem die Anwesenden nachspüren konnten, für was sie alles im vergangenen Jahr dankbar sein konnten.

Es folgte der Bericht der Vorsitzenden Sigrid Speh. Zuerst machte sie bekannt, dass Patricia Eckert , die an der letzten Versammlung neu ins Team aufgenommen wurde, bedingt durch ihre berufliche Laufbahn, den Wohnort wechseln musste, wodurch sie leider dem Team der kfd verloren ging. Zudem ist der Mitgliederstand rückläufig. Als besonderes Highlight sprach Speh unter anderem auch das 100-jährige KFD-Jubiläum der Ortsgruppe an, das trotz Corona würdig gefeiert werden konnte.

Die Schriftführerin Susanne Schwabe führte anhand einer Diashow durch das vergangene Jahr. Sie gab Einblicke in den Ideenreichtum des Teams, auch unter so schwierigen Corona-Bedingungen doch ein Programm auf die Beine zu stellen. Im Anschluss stellte Carmen Glaser den Bericht der Kassenverwalterin vor und wurde durch die Kassenprüferinnen für die letzten beiden Jahre entlastet.

Der stellvertretende Bürgermeister Andreas Lang richtete ein Grußwort an die Besucher und forderte die Versammlung auf, die Vorstandschaft zu entlasten, was einstimmig geschah. Er dankte dem ganzen Team für das herausragende Engagement und machte deutlich, dass die KFD von all den Vereinen im vergangenen Jahr durch besonders zahlreiche Veranstaltungen glänzen konnte. Bei den Neuwahlen wurde Sigrid Speh für ein weiteres Jahr als Vorsitzende gewählt, machte aber deutlich, dass im kommenden Jahr ein Ersatz für sie gesucht werden müsse und sie nur noch für ein Jahr als Vorsitzende zur Verfügung stehe. Schriftführerin Susanne Schwabe gab ihr Amt ab, die vakante Stelle der Schriftführerin wurde ausgeschrieben, es konnte sich aber laut Pressemitteilung bisher noch keine Bewerberin finden.

Die Kassenverwalterin Carmen Glaser schied ebenfalls aus und übergab ihr Amt an Michaela Auckenthaler-Ott. Als Beisitzer wurden Petra Maier und Veronika Haas in ihren Ämtern bestätigt, Angelica Schaal in Abwesenheit neu dazu gewählt. Die Kassenprüferinnen Annette Göttinger und Gerlinde Ernst wurden ebenfalls in ihren Ämtern bestätigt.

Es folgten Ehrungen von langjährigen Mitgliedern. Für 30 Jahre Mitgliedschaft wurden Gildis Bregenzer, Ulrike Kordovan und Christel Metzger geehrt. Für 35 Jahre Mitgliedschaft wurde Angela Fundel, Elisabeth Hoch, Veronika Holzhauer, Josefine Maier, Brigitte Müller, Monika Ott, Roswitha Ott, Rosemarie Schneider und Franziska Stebich gedankt. 40 Jahre Mitgliedschaft verzeichneten Mathilde Lumpp, Elisabeth Speh und Gerda Speh. Für 55 Jahre wurde dem Mitglied Wilma Rebholz gedankt. Für die längste Mitgliedschaft von 65 Jahren wurde Mathilde Schmid geehrt.

Zudem gab es einen Ausblick auf kommende Veranstaltungen und Kurse, so zum Beispiel einen Yogakurs und einen Kurs zum Erlernen der Zauberharfe.

Cordula Zwick, geistliche Leiterin der Frauengemeinschaft, leitete im Anschluss der Versammlung die Wortgottesfeier und führte sie unter Einbindung des Teams durch. Den Gottesdienstbesucherinnen wurde dabei die Apostelin Junia näher gebracht und ihr großes Wirken in der frühen Kirche. Im Rahmen dieses Gottesdienstes wurde auch den verstorbenen Mitgliedern der KFD aus dem vergangenen Jahr besonders gedacht.