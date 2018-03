Zu einer launigen Signierstunde sind etliche Besucher am Samstagmorgen in „Mory´s Hofbuchhandlung“ gekommen. Hans Heinrich Alhlfeld stellte sein Buch „Wenn einer mal Bürgermeister war“ vor. Der erste Besucher war Erwin Schaal, der extra aus Nendingen gekommen war. Die beiden Männer kennen sich durch ihre CDU-Mitgliedschaft schon seit 35 Jahren. Alhfeld hat in seinem Buch seine Erinnerungen an die Zeit als Bundeswehrmajor, als Bürgermeisters und des Notfall-Seelsorgers verarbeitet. „Alles was in dem Buch geschrieben steht, habe ich in 30-jähriger Berufslaufbahn zusammengetragen. Seit Juni habe ich das Material täglich gesichtet, bearbeitet und zum Teil auch entschärft“, so Hans Heinrich Ahlfeld. Er würzte die Signierstunde mit Anekdoten aus seinem Buch. „Ich war vor allen Dingen immer gerne Dorfschultes in Hausen ob Verena. Ich mochte es immer, dass ich da direkt und sofort etwas bewegen konnte“, verriet er. Ob Hans Heinrich Ahlfeld Material für ein weiteres Buch in der Hinterhand hat, ließ er mit einem verschmitzten Lächeln offen. (smü) Foto: Müller