Signal mit Antworten-Übersicht und Info-Kanal

Wer hat was auf meine Nachricht geantwortet? Die Übersicht darüber will der Messengerdienst Signal Nutzerinnen und Nutzern mit einem neuen Feature erleichtern. Gibt es in Gruppenchats auf eine eigene Nachricht Antworten, erscheint neben der Nachricht ein Sprechblasen-Symbol. Ein Tipp darauf genügt, um sich alle Antworten gebündelt anzeigen zu lassen.

Neuigkeiten in eigener Sache verkündet Signal künftig zudem über einen neuen Infokanal-Chat in der App selbst. Wenn im Monatstakt neue Versionen des Messengers erscheinen, sollen über den Chat die Verbesserungen oder Neuerungen erklärt werden.

Der Infokanal-Chat erscheint als Kontakt namens - natürlich - Signal ganz oben in der Liste und ist standardmäßig stummgeschaltet. Wer auf diesem Weg keine Informationen erhalten möchte, kann den Chat auch einfach entfernen oder blockieren.

Die beiden neuen Features kommen in der ab sofort verfügbaren App-Version 5.42 auf Smartphone, zunächst einmal aber nur auf Android-Geräte.

Signal für Android

