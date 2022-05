Sigmaringer Tischtennisjugend Bezirksmeister

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Sigmaringen/Laiz - Ohne jeglichen Minuspunkt erreichte die Nachwuchsmannschaft der TTG Sigmaringen/Laiz die Meisterschaft der Bezirksliga Donau vor dem TSV Laupheim. Wie überlegen und konstant dieser Erfolg erzielt worden ist, zeigen die Bilanzen während der Vor- und Rückrunde: Timo Bantle mit 15:0, Theo Runge 17:1, Ferdinand Winkhart 16:2 und Jonas Gayer 18:3.

Mit der Meisterschaft ist nun der angestrebte Aufstieg in die Landesliga des Tischtennis-Verbandes Baden-Württemberg verbunden. Durch die neue Erweiterung des Jugendalters von U 18 auf U 19 kann die Mannschaft in der Saison 2022 bis 2023 geschlossen ihre Spielstärke auch in der höchsten baden-württembergischen Jugendklasse messen. Einen wesentlichen Anteil daran haben auch die jahrelange Betreuung von Dieter Pussert und die Trainingsanleitungen durch Harald Richter.

Sollten die Spieler weiterhin der TTG Sigmaringen/Laiz und auch Sigmaringen treu bleiben, ist die Zukunft des Vereins und dem hiesigen Tischtennissport vorerst gesichert.