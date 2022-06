Sigmaringen Stags feiern gelungene Heimspielpremiere

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 12. Juni bestritten die Sigmaringen Stags ihr erstes Heimspiel auf dem Sportplatz der ehemaligen Graf-Stauffenberg-Kaserne. Damit war für genügend Parkraum gesorgt, um für das Spiel gegen die Newton Lions aus Neuhausen ob Eck die Fahrzeuge der circa 400 nach Sigmaringen gereisten Zuschauer unterzubringen.

Die Sigmaringen Stags begannen konservativ ihren Angriffsspielzug mit Laufspiel. Dieser lief auch recht gut an, denn jeder Spielzug brachte etwa 4 Yards, genügend für einen neuen First Down. Kurz vor der Redzone schlichen sich leider Fehler ein, wobei einer zum Ballverlust (Interception) führte und den Newtown Lions tatsächlich die ersten Punkte auf das Board brachte. Danach ging von den Neuhausenern kaum noch Gefahr aus, da die Defense der Stags sehr gut verteidigte und das Angriffsspiel der Neuhausener erfolgreich unterband. In der Folge zeigten sich die Sigmaringer immer variabler und kamen mit ihrem abwechslungsreichen Spiel mit kurzen Slaints und eindrucksvollem Laufspiel zu guten Möglichkeiten, die sie auch nutzten. Dadurch stand es Mitte des zweiten Quarters 16:7 für die Stags. Da vier Spieler der Neuhausener sich auf dem Feld verletzten und zwei weitere den hohen Temperaturen Tribut zollen mussten und aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr in das Spiel eingreifen konnten, nahmen diese eine Auszeit. Da das Gästeteam nur mit 18 Spielern angetreten war, musste der Headcoach von Neuhausen dann leider aufgeben. Sie kehrten nur noch zum Abklatschen auf das Feld zurück.

Das war natürlich für die vielen angereisten Fans sehr schade, aber die Sigmaringer zeigten den Zuschauern unter Beobachtung der Referees noch ein Trainingsspiel, bei welchem die Abwehr gegen den Angriff spielte. Ob es beim Ergebnis bleibt, ist abzuwarten. Spiele, die am grünen Tisch des Verbandes landen, werden zumeist mit 20:0 gewertet. Headcoach Peter Gruber, der ein überaus variables Playboard mit dem Team spielt, kann insgesamt mit der Leistung seines Teams sehr zufrieden sein. Für das erste Heimspiel der Stags war der Auftritt sehr beeindruckend. Egal wie das Spiel letztlich gewertet wird, die Lust auf weitere Spiele war deutlich zu spüren.

Die nächsten Spiele der Stags finden am 26. Juni um 15 Uhr in Neuhausen ob Eck gegen die Newtown Lions und am 24. Juli um 15 Uhr in Sigmaringen, wieder am selbigen Standort, gegen die Eppelheim Jaguars statt.