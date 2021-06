„Sieht positiv aus“: Däne Skov wohl doch bei EM dabei

Der dänische Nationalspieler Robert Skov vom Fußball-Bundesligisten 1899 Hoffenheim kann entgegen erster Befürchtungen doch noch auf seine erste EM-Teilnahme hoffen.

Der 25 Jahre alte Flügelspieler hatte sich am Sonntagabend beim Testspiel gegen Bosnien-Herzegowina (2:0) den Knöchel verdreht. Drei Tage später gab sein Nationaltrainer Kasper Hjulmand aber zumindest eine vorläufige Entwarnung. „Bei Robert sieht es positiv aus. Wir haben noch ein Scan machen lassen und sind jetzt an einem Punkt, an dem wir glauben, ihn fit zu bekommen“, sagte Hjulmand am Mittwochmorgen bei einem Medientermin der Dänen in ihrem EM-Quartier in Helsingör.

Eine Restunsicherheit besteht bei Skov allerdings noch. „Es ist bei ihm vielleicht zu knapp mit dem ersten Spiel am Samstag gegen Finnland“, sagte sein Trainer. Theoretisch könnte der frühere Bundesliga-Coach von Mainz 05 den Hoffenheimer bis Freitag auch noch aus dem EM-Kader streichen und durch einen anderen Spieler ersetzen.

Skov selbst ist vor seinem ersten großen Turnier mit der dänischen A-Nationalmannschaft hochmotiviert. „Wir wollen den Titel gewinnen. Wir werden nicht antreten, um zu sagen, dass wir dabei sein wollen“, wird er in einem Interview auf der Homepage seines deutschen Clubs zitiert. „Die Mannschaft besitzt eine enorme Qualität und ist super drauf. Wir haben große Erwartungen an uns. Ob es dann wirklich zum großen Triumph reicht, werden wir sehen.“

