Siegesserie des HBW ist gerissen

Die Siegesserie des HBW Balingen-Weilstetten in der zweiten Handball-Bundesliga ist gerissen. Bei der TuS Nettelstedt-Lübbecke unterlag die Mannschaft von Trainer Jens Bürkle 27:33 (11:13) – die erste Pleite nach fünf erfolgreichen Spielen.

Beide Mannschaften begannen nervös und hatten im Angriff ihre Schwierigkeiten. Zudem waren die Abwehrreihen gut eingestellt und ließen nur wenig zu. Die ersten 15 Minuten waren ausgeglichen - 6:6. In Unterzahl ging Nettelstedt-Lübbecke 8:6 in Führung. Bürkle versuchte anschließend, mit dem siebten Feldspieler die Offensive seines Teams zu stärken. Balingen-Weilstetten tat sich gegen die TuS-Abwehr aber schwer. Die Gastgeber zogen auf 10:7 davon und gingen mit einer Führung in die Pause.

„Die Mannschaft, die es schafft, die Abwehrleistung konstant zu halten und im Angriff das Tempo zu erhöhen, wird das Spiel gewinnen“, prophezeite HBW-Manager Wolfgang Strobel in der Halbzeitpause. Er sollte Recht behalten. Allerdings war es nicht sein Team, das sich als Sieger herauskristallisierte. Oddur Grétarsson verkürzte zwar per Strafwurf auf 13:12. In der Folge schlug das Pendel immer mehr in Richtung Lübbecke. Die Gastgeber wirkten aber auch präsenter und sicherten sich im Nachsetzen oft zweite oder dritte Chancen. Beim Stand von 21:17 war die Vorentscheidung gefallen.

Balingen-Weilstetten gelang in der Folge nicht mehr viel. Zwar ließ die Mannschaft von Bürkle bis zum Schluss nichts unversucht. Die Hausherren gaben den Vorsprung aber nicht mehr aus der Hand. Das Ende der Serie mit sechs Spielen ohne Niederlage hat zur Folge, dass der HBW auf den sechsten Platz zurückgefallen ist.

HBW Balingen-Weilstetten: Jonas Baumeister, Tomáš Mrkva (TW) – René Zobel 1, Marcel Niemeyer, Christoph Foth 1, Romas Kirveliavicius 1, Matthias Flohr 1, Jannik Hausmann 1, Gregor Thomann 6/1, Lars Friedrich 3, Tim Nothdurft, Oddur Grétarsson 3/3, Martin Strobel 6, Jona Schoch 3, Diogo Oliveira 1, Lukas Saueressig; Strafwürfe: TuS 1/1, HBW 5/4; Zeitstrafen: TuS 3, HBW 2;