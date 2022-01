Siegesserie der Zauberer gerissen

Unterschiedlicher hätten die Voraussetzungen nicht sein können: Die HAKRO Merlins konnten vor dem 16. Spieltag der easyCredit BBL in Heidelberg die letzten vier Partien für sich entscheiden. Die MLP Academics aus Heidelberg selbst dagegen gewannen nach dem Traumstart in die erste Saison im deutschen Basketball-Oberhaus seit 1985 keine ihrer letzten neun Begegnungen.

Headcoach Sebastian Gleim schickte die Starting Five aus TJ Shorts II, Jaren Lewis, Jared Svage, Maurice Stuckey und Kapitän Fabian Bleck aufs Feld. Savage holte den Sprungball für die Zauberer, Moe Stuckeys erster Korbleger-Versuch wurde jedoch geblockt, Ex-Merlin Shyron Ely vergab ebenfalls unter dem gegnerischen Korb. Schließlich war es Heidelbergs Brekkott Chapman, der nach einem Foul von Fabi Bleck von der Freiwurflinie traf und somit die ersten Zähler des Spiels erzielte. Anschließend eröffnete Lewis per Lay-up auch das Spiel der Crailsheimer. Jordan Geist fuhr auf der Gegenseite ein And-one, sodass die Hausherren erneut die Führung übernahmen, die erst Ely und dann erneut Chapman mit je zwei weiteren Freiwurftreffern auf 9:2 ausbauten. Die HAKRO Merlins waren gefragt, nicht gleich zu Beginn den Anschluss zu verlieren und fanden mit zwei Korblegern von Shorts und Terrell Harris innerhalb einer halben Minute die richtige Antwort.

Zu Beginn der Partie schienen die Gäste noch Probleme von Downtown zu haben, doch dann versenkte Harris den ersten Dreier für die Hohenloher. Kurz vor Ende des Viertels ging Sebastian Gleim in seine erste Auszeit, doch erneut schafften es die Heidelberger, ihren Vorsprung auf sechs Zähler ausbauten. Zum Ende des Viertels stopften Richmond Aririguzoh das Spielgerät sehenswert in den gegnerischen Korb, sodass der erste Durchgang mit 17:15 endete.

Auch das zweite Viertel eröffnete Heidelbergs Chapman mit einem Dreiertreffer. Und auch der nächste Versuch des Power Forwards von Downtown saß (23:15). Nachdem auch Boggy auf der anderen Seite von der Dreipunktelinie und Shorts per Korbleger traf, kamen die Gäste wieder bis auf drei Punkte ran.

Doch das Team von Sebastian Gleim machte es der Offensive der MLP Academics zu leicht, sodass diese sich teilweise problemlos vor den gegnerischen Korb kombinieren konnten. Zudem schien die Heimmannschaft einen herausragenden Tag erwischt zu haben und war bis hierhin vor allem von der Dreierlinie stark (5/9), dass sogar die Anhänger auf den Tribünen des SNP domes ungläubig staunten. Im Laufe des zweiten Abschnitts führten die Heidelberger zwischenzeitlich mit 14 Punkten, die Zauberer taten sich schwer dran zu bleiben. Nach einem Foul von Kelvin Martin behielt Lewis die Nerven von der Freiwurflinie. Aber die MLP Academics riefen eine starke Leitung ab, bauten ihre Dreierquote im weiteren Verlauf sogar auf über 60% aus. Kurz vor Viertelende ging MLP-Headcoach Branislav Ignjatovic in seine zweite Auszeit. Nach jeweils einem weiteren Korbtreffer auf beiden Seiten ging es mit einem 58:40-Halbzeitstand in die Kabinen. Vor allem Brekkot Chapman (14) und Leon Friederici (12) erwischten einen Sahnetag, bei den HAKRO Merlins entwickelte sich Boggy Radosavljevic zum Topscorer der ersten Hälfte (9).

Es wartete eine schwere Aufgabe auf die Basketballer aus Crailsheim. Doch die Zauberer kamen besser aus der Kabine. Maurice Stuckey und Jared Savage trafen gleich zu Beginn des dritten Viertels von Downtown und verkürzten den Rückstand auf zwölf Zähler. Erneut war es Stuckey, der erfolgreich von der Dreierlinie war – und das gleich dreifach. Nachdem es die Heidelberger zu Beginn des Viertels noch schafften, die Gäste auf Distanz zu halten, kamen die HAKRO Merlins nach gut 23 Minuten bis auf sechs Punkte ran. Doch dann wirbelte Robert Lowery an der Dreierlinie und versenkte das Spielgerät anschließend. Nachdem Lewis drei Freiwürfe verwandelte, betrug der Abstand auf die MLP Academics nur noch vier Zähler. Doch mit einem And-one der Hausherren kurz vor Ende des Viertels traf nur noch Shorts für die Crailsheimer. So ging es mit dem Stand von 75:68 ins finale Viertel.

Zu Beginn des letzten Abschnitts traf erst Jordan Geist per Korbleger für die Hausherren, anschließend verwandelte Shorts für die Hohenloher zwei Freiwürfe. Crailsheims Headcoach Sebastian Gleim ging beim 79:72-Zwischenstand in eine weitere Auszeit. Doch die MLP Academics verschafften sich mit Treffern von Brekkot Chapman und Maximilian Ugrai wieder Luft und einen Elf-Punkte-Vorsprung. Damit war eine spannende Crunchtime eingeläutet. Die HAKRO Merlins mussten jetzt alles riskieren und in der Defensive wach sein. Center Boggy Radosavljevic versenkte die Kugel daraufhin von Downtown. Harris traf nach einem Zusatzfreiwurf zum 88:81. Weiter warf man alles in die Waagschale, aber Heidelbergs Lowery und Geist stellten erneut einen deutlichen Vorsprung her. Nach einer letzten Auszeit verkürzten die Zauberer den Anstand zwar nochmal auf neun Punkte, doch näher kamen die HAKRO Merlins an diesem Freitag nicht heran. Die MLP Academics gingen zu Beginn des ersten Viertels in Führung und gaben diese im gesamten Spielverlauf nicht mehr ab.

Die HAKRO Merlins aus Crailsheim unterlagen am Ende in Heidelberg mit 91:100.