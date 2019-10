Siege für TSV Erbach und SG Öpfingen

Ehingen - Der Saisonstart der Tischtennis-Herren I des TSV Erbach ist perfekt. Im zweiten Spiel der Landesklasse-Saison 2019/20 gelang auch der zweite Sieg. Die SG Öpfingen dominierte in ihrem Bezirksliga-Spiel gegen die SSG Ulm und der SC Bach gewann in Berg. Die Berger Damen I kamen in der Verbandsklasse auswärts zu einem 7:7.

Herren Landesklasse 7: Nach den Doppeln sah es zunächst nicht nach einem Erfolg der Gäste aus, denn nur Marcel Klein/Sefa Dogan gewannen ein Doppel. Doch in den Einzeln dominierte der TSV Erbach. Stefan Staudenecker, Marcel Klein, Josef Wanner und Sefa Dogan gewannen jeweils beide Einzel und ließen Holzheim keine Chance.

Herren Bezirksliga: Auch die SG Öpfingen erwischte einen guten Tag. In der Aufstellung Thomas Köhler, Florian Schik, Jan Ocker, Daniel Hirschle, Linus Kohler und Tobias Kamm gewannen die Öpfinger am Samstag gegen die SSG Ulm mit 9:0. Nur zwei Einzel und ein Doppel gingen über die volle Distanz.

Herren Bezirksklasse 2: Der TSV Blaubeuren trumpfte in Munderkingen auf. Nach den verlorenen Doppeln punkteten nur Daniel Pallasdies (2) und Robert Krutz in den Einzeln.

Die Herren I des SC Bach trumpften wider Erwarten in Berg auf. Sie gewannen durch Harald Enderle/Ralf Rameiser, Bernhardt Häufele/Markus Rueß und Can Quan/Andreas Ritter gleich alle drei Doppel. Dazu kamen Einzelsiege durch Harald Enderle und Can Quan (je 2), Bernhardt Häufele und Markus Rueß. Für Berg I gewannen am Samstag nur Thomas Schmidt, Felix Endlichhofer und Thomas Maier drei Einzel.

Herren Kreisliga A2: Auch Berg II hatte zu Hause das Nachsehen. Die Gastgeber gewannen nur ein Doppel durch Sandro Plietzsch/Walter Tabert und zwei Einzel durch Sandro Plietzsch und Jochen Pflug. Anders die SG Griesingen, die zunächst in den Doppeln Tim Günther/Raphael Brunner und Julian Kasper/Roman Werner erfolgreich war. Dann gingen noch sieben Einzel durch Julian Kasper und Tim Günther (je 2), Roman Werner, Raphael Brunner und Alfred Bausenhart an die Gäste.

Der TSV Rißtissen kam zum ersten Sieg. Zunächst gewannen nur Alexander Schreiner/Thomas Braig ein Doppel, dann aber Thomas Braig und Johannes Behmüller (je 2), Marc Nilius, Alexander Schreiner und Erwin Wölfle in den Einzeln, dazu kam das Schlussdoppel. Für Erbach II punkteten die Doppel Florian Weithofer/Holger Raaf und Jürgen Steininger/Marcel Teichgräber, im Einzeln Wolfgang Heß (2), Holger Raaf, Marcel Teichgräber und Florian Weithofer.

Deutlich war der Sieg von Öpfingen II gegen Rottenacker. Die Gäste gewannen zwei Doppel durch Christian Wölfle/Karl-Heinz Moser und Florian Kurz/Stephan Grözinger, dann aber nur ein Einzel durch Christian Wölfle. Ein Doppel ging durch Carsten Rechtsteiner/Michael Kleck an die Öpfinger, die danach noch acht Einzel durch Carsten Rechtsteiner und Markus Köhler (je 2), Ingo Bierer, Herbert Friedrich, Julian Denkinger und Michael Kleck für sich entschieden.

In Ulm spielte Unterstadion 8:8. Schneider/Ried gewannen zunächst ein Doppel, dann Steffen Schneider und Karlheinz Kohler (je 2), Michael Schweikert, Joachim Lorenz und Horst Ried insgesamt sieben Einzel.

Herren Kreisliga B2: Berg III und Obermarchtal trennten sich 8:8. Die zweite Mannschaft des SC Bach trumpfte mit einem klaren Sieg gegen Wiblingen auf.

Herren Kreisklasse 2: Ehingen III hat in Munderkingen einen knappen Sieg eingefahren. Schelklingen gewann gegen Laichingen IV.

Damen Verbandsklasse: Obwohl Berg I nur mit drei Spielerinnen antrat, retteten die Gäste ein 7:7. Jasmin Stocker/Nadine Wollinsky gewannen ein Doppel, das zweite ging kampflos an Gastgeber Untergröningen II. Sarah Pflug (3), Jasmin Stocker (2) und Nadine Wollinsky sicherten den Gästen sechs Einzelerfolge und das Unentschieden.

Damen Landesklasse 7: Berg II gewann bei Untergröningen III nur zwei Einzel durch Lea Scheuing und Leonie Ströbele.