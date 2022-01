Sieg im Spitzenduell um WM-Qualifikation: Kanada schlägt USA

Mit einem Sieg im Spitzenspiel gegen die USA hat Kanada einen weiteren großen Schritt Richtung Fußball-Weltmeisterschaft in Katar gemacht.

Die Kanadier gewannen am Sonntag in Hamilton gegen die US-Auswahl mit RB Leipzigs Profi Tyler Adams und Chris Richards von der TSG 1899 Hoffenheim mit 2:0 (1:0).

Cyle Larin brachte Kanada bereits in der siebten Minute in Führung. Mit seinem insgesamt 23. Treffer für die Nationalmannschaft ist er nun Kanadas Rekordtorschütze. Die Entscheidung fiel in der fünften Minute der Nachspielzeit mit dem Treffer von Sam Adekugbe.

In der Finalrunde der Qualifikationsgruppe Nord- und Mittelamerika liegen die noch ungeschlagenen Kanadier mit 22 Punkten auf Platz eins, die USA folgen mit 18 Zählern, Dritter ist Mexiko mit 17 Punkten. Die drei besten in der Gruppe schaffen den direkten Einzug in die WM-Endrunde Ende des Jahres.

