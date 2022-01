Sieg im Schnee für Illig-Schwestern

Die alpinen Skirennläuferinnen Laila und Luisa Illig vom WSV Isny haben am vergangenen Wochenende ihre Rennen im Deutschen Schülercup (DSC) gewonnen.

Luisa Illig startete in der Klasse U14 (Jahrgang 2008/09) am Sudelfeld in Bayrischzell. Bei widrigen äußeren Bedingungen mit viel Neuschnee und schlechter Sicht hatte der Skiverband Inngau als Veranstalter große Mühe, ein Rennen mit fairen Bedingungen durchzuführen. Während der geplante Riesenslalom abgesagt werden musste, konnte zumindest der Slalom ausgetragen werden. Luisa Illig stellte dabei gleich im ersten Lauf ihre gute Form unter Beweis und distanzierte die Konkurrenz mit einer souveränen Laufbestzeit um über eine Sekunde. Auch im zweiten Durchgang war sie die Schnellste und kam so zu einem ungefährdeten Sieg.

Für ihre Schwester Laila Illig ging es am selben Wochenende ans Oberjoch, wo sich Deutschlands Skinachwuchs der Klasse U16 (Jahrgang 2006/2007) traf. Auch hier waren die Pistenverhältnisse für den Veranstalter nicht einfach, aber die beiden für Samstag und Sonntag geplanten Riesenslaloms konnten stattfinden. Laila Illig konnte auf dem anspruchsvollen Hang am Samstag in beiden Durchgängen Laufbestzeit erzielen und stand somit am Ende des Tages als Siegerin fest. Beim zweiten Riesenslalom am Sonntag war sie wieder sehr schnell unterwegs, schied aber kurz vor dem Ziel durch einen Fahrfehler schon im ersten Durchgang aus.

Aufgrund ihrer guten Leistungen in den vergangenen Wochen wurden Luisa und Laila Illig vom Deutschen Skiverband für das internationale Schülerrennen in Alpe Cimbra FIS Children Cup Ende dieser Woche nominiert und dürfen sich dort mit der internationalen Konkurrenz messen.