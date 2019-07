Die D-Junioren des AS Calcio Kreuzlingen haben sich ungeschlagen den Turniersieg beim 13. Internationalen Juniorenfussballturnier der SGM Fischbach-Schnetzenhausen geholt.

30 Mannschaften mit insgesamt rund 300 Spielern kämpften beim Turnier der SGM Fischbach-Schnetzenhausen einen Tag lang um Medaillen und Pokale. Absagen gab es wenige – trotz Temperaturen von bis zu 37 Grad, wie es in einer Mitteilung des gastgebenden Vereins heißt.

Die F-Junioren begannen am Samstagmorgen. Hier gewann der FC Laiz vor dem AS Calcio Kreuzlingen. Die E-Junioren spielten in einem Zehner-Feld ihren Sieger aus. Im Finale besiegte die TSG RSV Esslingen den SV Oberteuringen mit 1:0 und durfte den Tagessiegerpokal in Empfang nehmen.

Am Samstagabend startete das Turnier der D-Junioren. Hier konnte sich der AS Calcio Kreuzlingen souverän und ungeschlagen vor der Spvgg Freudenstadt den Turniersieg holen. Auf Platz drei folgte der TuS Immenstaad.