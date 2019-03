Sieg gegen die Niederlande: Die DFB-Elf in der Einzelkritik

Wolfgang Späth ist am Ziel: Mit 65,3 Prozent der Stimmen haben ihn die Schwendier am Sonntag zum Nachfolger von Bürgermeister Günther Karremann gewählt. Die Mitbewerber Christian Wölfle (30,4 Prozent) und Thomas Rohmer (3,98 Prozent) mussten sich geschlagen geben. Die Wahlbeteiligung lag bei 62,2 Prozent.Der Diplomverwaltungswirt Späth, 43 Jahre alt, parteilos, wohnt in Ochsenhausen und ist seit 2011 Hauptamtsleiter in Maselheim. Im Wahlkampf hatte er insbesondere auf seine langjährige Erfahrung in der Verwaltung abgehoben.