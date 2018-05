Sieg für SVB – Abbruch in Unterschwarzach

Der SV Baustetten hat in der Fußball-Kreisliga A II die SF Bronnen vom Platz gefegt. Damit hielt Baustetten das Meisterschaftsrennen offen. In der Kreisliga A I gab es derweil wegen Gewitters einen Spielabbruch in Unterschwarzach.

Kreisliga A II: SF Bronnen – SV Baustetten 1:6 (0:2). Baustetten schockte Bronnen vom Anspiel weg. Der Ball wurde durchgesteckt und Manoel Leven machte nach 20 Sekunden das 1:0 für die Gäste. Nach dem zweiten Tor in der elften Minute durch denselben Spieler, wussten die zahlreichen Zuschauer in Bronnen, wohin an diesem Nachmittag die Reise geht. Auch in der Folgezeit war der SV Baustetten das klar bessere Team. Weitere SVB-Tore in der zweiten Halbzeit verdeutlichten den krassen Unterschied beider Mannschaften. Der Sieg des SV Baustetten geht auch in dieser Höhe in Ordnung. Für die SF Bronnen war es in diesem Jahr die erste Punktspiel-Niederlage. Tore: 0:1, 0:2 Manoel Leven (1., 11.), 0:3 Florian Steinle (51.), 0:4 Marcel Schwarzmann (57.), 1:4 Tomislav Jauer (66.), 1:5 Felix Beulig (76.), 1:6 Florian Huber (81.). Res.: 1:5.

Kreisliga A I: LJG Unterschwarzach – SV Muttensweiler. Das Spiel wurde nach 40 Minuten wegen Gewitters beim Stand von 2:2 abgebrochen. Die Partie soll laut Staffelleiter Hubert Übelhör nach Rücksprache mit beiden Vereinen am Mittwoch, 30. Mai, um 18.30 Uhr nachgeholt werden. Res.: 2:3.