Sieber-Brüder machen den Sieg unter sich aus

Spitzenplätze haben die Wangener Brüder Tim und Marco Sieber bei der K2-Youngsters-Challenge der Snowboarder belegt. Veranstaltungen fanden am Nebelhorn und im Kleinwalsertal statt.

Der 13-jährige Tim und sein ein Jahr jüngerer Bruder Marco Sieber treten dieses Jahr in der Klasse Jahrgang 2000 bis 2002 an. Am ersten der beiden Veranstaltungstage verhinderte ein Magen-Darm-Infekt die Teilnahme von Tim, so dass er nur am zweiten Veranstaltungstag für den stattfindenden Slopestyle-ontest gewertet werden konnte. Dabei belegte er den zweiten Platz. Marco zeigte an beiden Tagen souveräne Runs und sicherte sich so den ersten Platz in der Gesamtwertung.

Damit kehrten die beiden SVD-Kader-Boarder (SVD = Snowboard-Verband Deutschland) das Resultat des vorangegangenen Wochenendes um: Beim Roxburry First Shred in Bolsterlang hatte Tim den ersten Platz vor seinem Bruder Marco belegt. Die beiden hatten dabei in einem starken Teilnehmerfeld in der U-16-Kategorie als jüngere Teilnehmer in den Contest gehen müssen.

Der K2-Youngstars-Challenge ist mit etwa 130 Teilnehmern zwischen acht und 16 Jahren der größte Nachwuchs-Contest für Kinder und Jugendliche in Deutschland. Er wird im Allgäu ausgetragen, das Teilnehmerfeld ist international. Seit acht Jahren hat sich der Challenge bei den jungen Freeskiern und Boardern im Allgäu und den angrenzenden Gebieten (Oberbayern, Österreich und Schweiz) als wichtige und beliebte Veranstaltung etabliert. Beim K2 Youngstars Challenge sind die Jugendlichen unter sich, was die besondere Atmosphäre ausmacht und auch jüngere Kinder mit weniger Erfahrung motiviert mitzumachen und erste Contesterfahrung zu sammeln.

Neben dem sportlichen Anspruch verfolgt der Event auch pädagogische Ansprüche: Es gibt für die Teilnehmer einen verpflichtenden Lawinenworkshop, in dessen Mittelpunkt Prävention und der Umgang mit dem Verschüttetensuchgerät steht.