Heute ist Siebenschläfertag: So verlässlich zeigt der Tag das Sommerwetter 2022 an

"Das Wetter am Siebenschläfertag sieben Wochen bleiben mag" - so lautet eine alte Bauernregel für den 27. Juni. Diesem Volksspruch zufolge gilt das Wetter an diesem Tag als richtungsweisend für die Witterung der kommenden sieben Wochen: "Ist der Siebenschläfer nass, regnet‘s ohne Unterlass." Oder eben: "Scheint am Siebenschläfer Sonne, gibt es sieben Wochen Wonne." Aber wie aussagekräftig ist dieses Wetter-Orakel?

Ganz so einfach wie in den Reimen verhält es sich mit dem vermeintlichen Wetterorakel nicht, wie Björn Goldhausen, Pressesprecher von Wetter Online, im Gespräch mit „Schwäbische.de“ erklärt:

Wenn ich nur auf diesen einen Tag schaue und dann meine, das Wetter für acht Wochen vorhersagen zu können, kann das zufällig mal passen – es ist dann aber eben nur ein Zufall.

Aussagekräftiger sei vielmehr eine Beobachtung des gesamten Zeitraums zwischen Ende Juni und Anfang Juli, so der Meteorologe.

Diese Bauernregel ist tatsächlich nur dann sinnvoll, wenn ich sie auch richtig interpretiere. Ob das Wetter dann aber letzten Endes auch so bleibt, kann man vorher nicht sagen.

Zu 65 Prozent trifft die Regel zu

Auch wenn die Zeit um den Siebenschläfertag nur eine Tendenz geben kann, wie das Wetter in den kommenden Wochen wird – eine erhöhte Trefferquote ist nicht zu bestreiten:

Insbesondere im Süden Deutschlands und im Alpenvorland trifft die Aussage „Wie das Wetter am Siebenschläfer sich verhält, ist es sieben Wochen lang bestellt“ in 65 Prozent der Fälle zu.

„Baden-Württemberg liegt nun einmal deutlich südlicher als der Rest Deutschlands und deswegen haben wir es da im Sommer häufiger mit stabilen Wetterlagen zu tun“, erklärt der Meteorologe.

Das Quäntchen Wahrheit an der Bauernregel

Der Grund für die längeren Schön- oder Schlechtwetterperioden: In diesen Wochen rund um die Sommersonnenwende verfällt das Wetter auf der Nordhalbkugel laut dem Wetterexperten nämlich in eine Art Sommermodus.

Der sogenannte Jetstream, ein Starkwindstrom, der auf der Nordhalbkugel für den Wechsel zwischen Hoch- und Tiefdruckgebieten verantwortlich ist, wird in den Sommermonaten träger.

Die Hoch- und Tiefdruckgebiete verharren tendenziell länger über einem Gebiet, die Temperaturunterschiede zwischen Norden und Süden werden geringer, das Wetter stabilisiert sich.

Schlechtes Wetter in Südlage, gutes Wetter in Nordlage

Dieser wellenförmige Windstrom verläuft aber nicht jedes Jahr gleich: Zieht er etwas südlicher gelagert über dem Ostatlantik und Europa hinweg, stauen sich kühle und feuchte Luftmassen über Mitteleuropa, die Wahrscheinlichkeit für Regen steigt. Verläuft der Strom dagegen eher nördlich, breitete sich ein Hochdruckgebiet von den Azoren bis zu den Britischen Inseln aus und sorgt für warmes, trockenes Sommerwetter.

Für die kommenden Tage bringt das aktuelle Tief „Rebecca“ von Irland her sehr warme, feuchte Luft - und damit auch eine eher unruhige Wetterlage - nach Baden-Württemberg.

Die Temperaturen kühlen nach Vorhersagen des Deutschen Wetterdienstes in der ersten Wochenhälfte erst einmal auf Werte zwischen 13 und 26 Grad ab, und auch das Regenrisiko steigt auf etwa 70 Prozent, ab Donnerstag ist dann aber wieder Sonnenschein und sommerliche Temperaturen bis 27 Grad angesagt.

Wilder Witterungswechsel könnte bestehen bleiben

Björn Goldhausen geht davon aus, dass sich dieses wechselhafte Wetter in den kommenden Wochen fortsetzen könnte: „Wir sitzen dieses Jahr eher zwischen den Stühlen. Es scheint einen wilden Wechsel zwischen dem Hoch über Osteuropa und dem Tief über Westeuropa zu geben.“

In diesem Fall würden sich Hitzewellen mit kürzen kühlen Phasen abwechseln.

In den vergangenen Jahren hat sich die Siebenschläferregel fast immer bewahrheitet. Für den Sommer 2022 fällt es Goldhausen dagegen schwer, eine eindeutige Vorhersage zu treffen: „Die Wetterlage im Moment nicht so eindeutig“, so Goldhausen. „Sie könnte in den kommenden Wochen noch in die eine oder andere Richtung ausschlagen.“

Wassertemperatur in Mittelmeer und Ostsee entscheidend

Wie sich die Hoch- und Tiefdruckgebiete entlang des Jetstreams in diesem Jahr entwickeln und was das für das Wetter in den kommenden Wochen bedeutet, ist nach Einschätzung Goldhausens auch von der Wassertemperatur im Mittelmeer und in der Ostsee abhängig.

Beide Binnenmeere bringen aktuell bereits fünf Grad mehr aufs Thermometer als durchschnittlich üblich – laut Goldhausen bereits Hochsommerniveau:

An der Ostsee haben wir zum Teil an manchen Abschnitten schon eine Wassertemperatur von über 20 Grad, was normalerweise erst Ende August der Fall ist.

Geballte Wärme aus beiden Richtungen

Daraus folgend wird die Luft, die von der Ostsee über das Festland in Richtung Süden zieht, schon jetzt nicht mehr vom Meer abgekühlt. Ebenso heizt auch das warme Mittelmeerwasser die Luft auf und bringt aus der anderen Richtung Wärme, und unter Umständen auch Hitzegewitter, in unsere Region.

Wirklich kühles Sommerwetter ist eigentlich nur möglich, wenn die Luft via Nordsee kommt. Björn Goldhausen, Meteorologe bei Wetter Online

Ein Trend, der sich in den Folgemonaten nach Einschätzung Goldhausens mit steigenden Wassertemperaturen noch verstärken könnte: „Es ist nicht ausgeschlossen, dass wir im Hochsommer im Mittelmeer Temperaturen von 30 Grad haben werden, das sehen wir sonst nur in der Karibik.“

Für das Wetter in Deutschland bedeutet das allerdings auch: „Wirklich kühles Sommerwetter ist eigentlich nur möglich, wenn die Luft via Nordsee kommt“, so Goldhausen.

Der Siebenschläfertag und das Wetter

Auf einen Tag ist das Wetterorakel also nicht festlegbar – nicht einmal aus historischer Sicht. Denn der ursprüngliche Siebenschläfertag fiel nicht auf den 27. Juni, sondern den 7. Juli. Ein Tag im katholischen Heiligenkalender, der zunächst einmal gar nichts mit dem Wetter zu tun hatte, sondern auf einer christlichen Legende beruht: Den sieben Schläfern von Ephesus.

Ihr zufolge haben sich sieben junge Männer in der Zeit der Christenverfolgung vor dem römischen Kaiser Decius versteckt, weil sie sich nicht zu den heidnischen Göttern bekennen wollten.

In einer Höhle bei Ephesus, im Gebiet der heutigen Türkei, sollen die Gläubigen Zuflucht gesucht haben, Decius entdeckte ihr Versteck jedoch und ließ dessen Eingang mit einem Stein verschließen.

Schutzpatronen der Schlaflosigkeit

Der Legende nach soll Gott die sieben Männer daraufhin in einen tiefen Schlaf versetzt haben, aus dem sie erst knapp 200 Jahre, als die Höhle wiederentdeckt wurde, erwachten und so ihre Gefangenschaft überlebten.

Der Tag ihres Erwachens ist als 7. Juli 446 n. Chr. überliefert, seit einer Kalenderreform im Jahr 1582 wird der Siebenschläfertag jedoch zehn Tage früher, bereits am 27. Juni, begangen.

Der Bezug zu der christlichen Legende ist im Übrigen erst in den vergangenen 300 Jahren verloren gegangen: Bis ins 18. Jahrhundert wurden die sieben Männer noch als Schutzpatronen der Schlaflosigkeit verehrt.

Der Siebenschläfertag und sein tierischer Namensvetter

Auch mit dem gleichnamigen Nagetier hatte der Siebenschläfertag nichts gemein, allerdings haben die Menschen in früheren Zeiten das Erscheinen der marderartigen Tiere – ähnlich wie das Wetter am Siebenschläfertag – entweder als gutes oder schlechtes Omen gewertet.

Da der Siebenschläfer aber ohnehin nachtaktiv ist und sich tagsüber in dunkle Höhlen, Nistkästen oder auf Dachböden zurückzieht, dürfte es ihm im Gegensatz zu den Menschen relativ egal sein, ob es tagsüber sieben Wochen lang regnet oder die Sonne scheint.