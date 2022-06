Sieben Verletzte nach Unfall bei Hürbel

Sieben Verletzte und ein hoher Sachschaden sind das Ergebnis eines Unfalls am Freitagvormittag bei Gutenzell-Hürbel. Kurz vor zwölf fuhr ein 34-Jähriger in seinem Skoda die Schönebürger Straße von Schönebürg kommend in Richtung Hürbel entlang. Er fuhr hinter einem Lastwagen und bog an der Einmündung nach Hürbel nach links ab. Nach Angaben der Pressestelle des Polizeipräsidiums Ulm übersah er dabei wohl eine 39-Jährige, die ihm in ihrem VW entgegenkam. Auch sie wollte nach Hürbel abbiegen. Beide Autos stießen zusammen.

Laut Polizei erlitten insgesamt sieben Personen leichte Verletzungen, darunter zwei Kinder. Rettungskräfte brachten die Personen in die umliegenden Krankenhäuser. Die Polizei ermittelt nun den genauen Unfallhergang. Den Schaden an den Autos schätzt sie auf 28 000 Euro.