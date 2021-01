Sieben-Tages-Quote steigt am Bodensee – Außerdem gibt es weitere Tote

Drei weitere Corona-Tote meldet das Landratsamt Bodenseekreis zwischen Donnerstag und Freitag. Damit sind nach Stand Freitag, 14.30 Uhr, seit der Aufzeichnungen 70 Menschen im Landkreis im zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben.

Die Sieben-Tage-Inzidenz je 100 000 Einwohner stieg von 179,7 am Donnerstag auf 207,8 am Freitag. Innerhalb der vergangenen sieben Tage haben sich also knapp 208 Menschen mit Sars-Cov-2 angesteckt. Labordiagnostisch bestätigt wurden 58 neue Corona-Infektionen innerhalb eines Tages. Bis Freitagnachmittag macht das eine Gesamtzahl von 3930 Infizierten im Bodenseekreis, davon gelten 3055 inzwischen als genesen.