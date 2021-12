Sieben-Tage-Inzidenz steigt – Lage auf den Intensivstationen unverändert

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist im Ostalbkreis am Donnerstag um mehr als zehn Infektionen auf 257,4 (Vortag: 246,9) angestiegen. Das geht aus dem aktuellen Lagebericht des Landesgesundheitsamts hervor. Innerhalb einer Woche haben sich im gesamten Kreisgebiet 809 Menschen mit dem Coronavirus infiziert.

Mit 145 Neuinfektionen steigt der Wert der Gesamtfälle auf 30.225. Todesfälle hat es erneut keine weiteren gegeben. Seit Ausbruch der Pandemie starben 477 Menschen mit oder an einer Covid-19-Erkrankung. Zuletzt übermittelte die Behörde am 18. Dezember zwei weitere Fälle.

Die Lage auf den Intensivstationen der Ostalb Kliniken ist am Donnerstag unverändert - zumindest mit Blick auf die Covid-Patienten: Sechs von acht müssen nach wie vor beatmet werden. Bei den Erwachsenen ist jedoch ein Intensivbett frei geworden. Derzeit sind 43 belegt.

Die aktiven Fälle gehen zudem weiter zurück, allerdings nicht mehr ganz so stark wie noch zuletzt. Am Mittwoch verzeichnet das Landratsamt 1925 positive Fälle, 81 weniger als am Vortag.

In Baden-Württemberg liegt die Sieben-Tage-Inzidenz aktuell bei 274,1. Am Donnerstag sind 4984 Neuinfektionen hinzugekommen. Seit Ausbruch der Pandemie haben sich landesweit 991.853 Menschen mit Sars-CoV-2 angesteckt, 12.754 starben. Die sogenannte Hospitalisierungsrate liegt aktuell bei 3,8 (-0,3). In der Vorwoche lag der Wert noch bei 4,8.