Quiz - 7 spannende Fakten zum Weihnachtsbaum

Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum. Nichts drückt so sehr aus, dass Weihnachten ist, wie der geschmückte Weihnachtsbaum. Überall in Kirchen und auf öffentlichen Plätzen stehen sie in diesen Tagen. Die einen verbringen Stunden mit der Auswahl "ihres" Weihnachtsbaums, andere stellen sich einfach einen Baum aus Plastik hin, manche fällen ihn sogar noch im Wald - was allerdings rechtlich nicht unbedenklich ist.

Doch für viele Menschen ist das Schmücken des Baumes ein Zeichen dafür, dass nun wirklich Weihnachten ist. Aus den heimischen Wohnzimmern sind die Bäume kaum wegzudenken. Aber wissen Sie, wann alles angefangen hat, und woher der Weihnachtsbaum stammt? In unserem Quiz finden Sie sieben Fakten über den Tannenbaum, die nur wenige Menschen kennen.