Sieben Kolpingfamilien trafen sich

Bodnegg/Aulendorf - Am „Berg-Gottesdienst“ in Aulendorf nahmen rund 30 Kolpingmitglieder aus sieben Kolpingfamilien des Bezirks Bodensee-Oberschwaben teil, die entsprechend ihrem Alter und Gehvermögen die etwa hundert Höhenmeter Unterschied vom Bahnhof zur Kapelle zu Fuß oder mit dem Auto in Angriff nahmen. Der Gottesdienst wurde von Diakon Stefan Ardemani aus Friedrichshafen abgehalten. Gesang mit Gitarrenbegleitung und ansprechenden Texten waren für alle Teilnehmer eine schöne Gelegenheit des gemeinsamen Zusammenseins. Im Anschluss daran trafen sich einige der Teilnehmer nach dem Abstieg durch den Aulendorfer Stadtpark anschließend noch zu Kaffee und Kuchen beziehungsweise wegen des warmem Wetter zu Eiskaffee, um miteinander ins Gespräch zu kommen. Um einen schönen Tag reicher traten sie den Heimweg in ihre Heimatorte mit dem ÖPNV oder dem Auto an.