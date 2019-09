Sieben Fahrzeuge zerkratzt – Unbekannter richtet Schaden von 20.000 Euro an

Insgesamt sieben Fahrzeuge hat ein Unbekannter am Wochenende auf dem Betriebsgelände eines Autohauses in der Memminger Straße in Weißenhorn beschädigt.

Wie die Polizei mitteilt, wurden die zum Großteil noch nicht zugelassenen Pkw mit einem unbekannten Gegenstand beschädigt.

Den Schaden schätzen die Beamten auf rund 20.000 Euro. Die Polizei bittet mögliche Zeugen darum, sich unter der Telefonnummer 07309/96550 zu melden.