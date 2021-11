Marie Versini ist tot

Die französische Schauspielerin Marie Versini ist im Alter von 81 Jahren gestorben. Das berichtet der "Spiegel" unter Berufung auf den Karl-May-Verlag.

Die Rolle von Winnetous kleine Schwester Nscho-tschi machte Versini im ersten Winnetou-Film 1963 berühmt. Sie spielte darin eine Häuptlingstochter, die sich in Old Shatterhand verliebt, der von Pierre Brice gespielt wurde. Es folgten weitere Karl-May-Verfilmungen sowie Abenteuerfilme und Fernsehproduktionen.

Gerade in Deutschland sollte ihr Name mit ihrer bekanntesten Rolle verknüpft bleiben. So nannte Versini ihre Autobiografie auch "Ich war Winnetous Schwester".

1974 heiratete sie den Schriftsteller und Regisseur Pierre Viallet und lebte mit ihm in Paris und der französischen Insel Ré. Viallet starb 2013.