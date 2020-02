Sie sorgen für Entschleunigung

Stopp – Zeit fürs neue „Danke der Woche“. Es geht dieses Mal an: Ampeln.

Neulich waren wir in der Landeshauptstadt. Als Autofahrer ist das Leben dort ziemlich stressig. Außer, du stehst an einer der Milliarden Ampeln – dann ist das sowas wie eine Zwangsberuhigung.

Früher gab es noch die Grüne Welle – das verkehrstechnische Versprechen, dass dir kein erzwungener Stopp an der Ampel rot, solange du dich an die Geschwindigkeitsbegrenzung hältst. Heute gibt es die Grüne Welle nur noch im Frühling, außerhalb der Stadt, wenn ich als Ehemann mit meinem Eh-Bike durch die grüne Landschaft radle. Das kann ich übrigens nur empfehlen – also fahr endlich, grüner wird’s nicht!

In der Landeshauptstadt fehlt von der Grünen Welle aber leider jede Spur. Bei Dieselfahrverbot und Feinstaubalarm würde sie eigentlich gut passen. Stattdessen trägt jede Ampel voller Stolz den roten Brustring meines Lieblingsvereins – und dementsprechend komme ich immer wieder in Fahrt und werde dann doch wieder jäh gebremst…

Du ahnst es ja nicht.

Ich bin ein empathischer Mensch. Das ist aber nichts Ansteckendes, leider. Es interessiert mich stattdessen, was meinen Mitmenschen widerfährt: Deshalb tun mir auch „Poser“ in der Großstadt leid – stehen mit den teuersten Schlitten an der Ampel rum, obwohl überhaupt kein Schnee liegt. Und müssen dann auch abends eine Sonnenbrille tragen, um die Umgebungstemperatur durch ihre Coolness so abzukühlen, dass es endlich wieder schneit - wegen dem Schlitten, fahrstehst du? Vielleicht kommt das Kompliment „dein Auto steht dir super!“ vom Ampelstehen.

Und wenn die Ampel dann endlich auf Grün springt, schauen sich manche die Farben so lange in Ruhe nochmal an, bis was Passendes dabei ist und der Hintermann in Rage gerät. Der macht dann wild fuchtelnd und hupend den Ampelmann – ich als Zuschauer komme da aus dem Stau(nen) gar nicht mehr raus... Ach, was lobe ich mir doch das entspannte Dorfleben.

P.S: Und was gibt’s heute Abend noch? Rote Grütze und Grünkohl – gesunde Ernährung für relativ wenig Gelb. Matteo Felisoni