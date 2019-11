In einer Feierstunde haben Kreishandwerksmeister Michael Bucher (rechts) und der Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Ravensburg, Franz Moosherr (links), die silbernen Meisterbriefe an Franz Gronmayer (Zimmerei Gronmayer in Leutkirch, Mitte), Stephan Schmidt (Möbelschmiede Stephan Schmidt in Wilhelmsdorf, Zweiter von links) und Matthias Thaler (Schreinerei Gebr. Thaler in Aulendorf) überreicht. Sie dankten laut einer Pressemitteilung den Handwerksmeistern, die vor 25 Jahren ihre Meisterprüfung erfolgreich zum Abschluss gebracht haben, für ihr Engagement bei der Lehrlingsausbildung und Schaffung beziehungsweise Erhaltung von Arbeitsplätzen. Foto: Kreishandwerkerschaft