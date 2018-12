Sie lernten sich beim Holzhacken kennen

WEHINGEN - Seit 60 Jahren sind Dieter und Olga Fleischer (geborene Hild) aus Wehingen glücklich verheiratet. An Heiligabend feiern sie Diamantene Hochzeit.

Dieser ungewöhnliche Termin wurde aus der Not heraus geboren, weil die „Papiere“ nicht rechtzeitig bereitgestellt und damit steuerrechtliche Voraussetzungen nicht erfüllt wurden. So mussten sie sich eben auf diesen letzten Termin einigen. Standesbeamter war damals der junge Werner Haag, der die beiden auf dem Rathaus traute. Die kirchliche Hochzeit fand dann am 27. Dezember im evangelischen Gemeindehaus statt.

Die beiden lernten sich erst in Wehingen kennen, denn ihre Wege dahin waren recht unterschiedlich. Olga kam aus Belgrad, musste mit ihrer Mutter fliehen und ging dabei sogar für ein paar Wochen verloren. Ihre Mutter fand sie aber mit Hilfe des Roten Kreuzes wieder, so dass sie über Österreich, schließlich nach Deutschland kamen und letzten Endes, nach ein paar Umwegen, in Wehingen landeten. Dieter wuchs in Bärenstein im Erzgebirge auf, absolvierte eine Ausbildung zum „Bergmann“ , machte sich aber mit seiner damaligen Freundin auf in den Westen.

Aus seiner ersten Liebe wurde nichts. Dafür entdeckte er seine Olga in Wehingen beim Holzspalten und dachte sich: „Die kann schaffen, die nehme ich.“ Sie erwiderte seine Zuneigung, beide wurden schließlich ein Paar - und Wehingen wurde zu ihrer liebgewonnenen zweiten Heimat.

Beide brachten sich in das Gemeindeleben ein. Olga arbeitete bei Gruner und Dieter in der Nadelfabrik. Olga fand im Obst- und Gartenbauverein eine Heimat, Dieter war der Startorwart des TV Wehingen und fiel häufig durch seine Glanzparaden auf. Später wurde er sogar Vorsitzender im Obst- und Gartenbauverein, und so konnten sie sich durch die Liebe zur Gartenarbeit in das gesellschaftliche Netz der Gemeinde integrieren. Dieter bewährte sich bis auf den heutigen Tag als Pfleger des Wehinger Rasens und war 20 Jahre auch noch als Bestattungshelfer tätig.

Der Garten ist auch heute noch Lebensmittelpunkt der beiden. In ihrem Haus in der Schillerstraße leben die beiden gesund und zufrieden und hoffen mit ihren drei Kindern, fünf Enkelkindern und fünf Urenkeln, dass dies noch lange so bleibt. Gefeiert wird die Diamanthochzeit im Kreise der Familie, wo es reichlich Gelegenheit geben wird auf die vergangenen 50 glücklichen Jahre zurückzublicken.