Sie gingen miteinander zur Schule und verliebten sich

Die „gute Stube“, wie Bürgermeister Roland Haug das Wohnzimmer von August und Paula Wild in der Friedhofstraße nannte, war zur Feier des 60. Hochzeitstages voll besetzt.

Beide sind noch fit und leben sehr gesund. Weitgehend zählen sie noch zu den Selbstversorgern, denn im 600 Quadratmeter großen Garten ums Haus hat das Ehepaar einiges angepflanzt. „Wenn die Kartoffeln in zwei Monaten geerntet werden“ , meint August Wild und lächelt verschmitzt, „reicht das uns bis zum nächsten Jahr, wenn die neue Ernte ansteht.“

Aufgewachsen sind August und Paula Wild in Ebersbach, ihre Eltern hatten jeweils landwirtschaftliche Betriebe. Spätestens als sie 1936 in die Schule kamen, war es ganz selbstverständlich, dass sie schon als Kinder in der Landwirtschaft mitgeholfen haben. „Wir waren in unserer Klasse drei Mädchen und drei Buben, erinnert sich Paula Wild noch ganz genau. „So sind August und ich miteinander aufgewachsen. In der Schule haben wir untereinander viel gestritten.“ In der Landwirtschaft damals, so erzählen sie, wurde noch mit Kühen und Ochsen gearbeitet, gepflügt und die Ernte, Heu, Getreide, Kartoffeln und Rüben eingebracht.

August Wild erlernte am Ort den Beruf eines Polsterers und Sattlers. Als sein Sattlermeister ein Pferdehalfter zum Fertignähen mit Nadeln markiert hatte, und August Wild dieses Halfter zusammennähen musste, stellte der Meister fest, dass ihm ein grober Fehler unterlaufen ist. Kurzerhand habe dieser das Halfter genommen und gegen ein Werkstattfenster geworfen, so dass die Scheibe kaputtgegangen ist. Nach der Lehre arbeitete er zehn Jahre in seinem Beruf in Ochsenhausen bei einer Sattlerei. Jeden Montag in aller Herrgottsfrühe ist er nach Ochsenhausen mit dem Motorrad gefahren, hatte dort Kost und Logis, kam erst am Samstagabend wieder nach Hause.

„Ein Auge habe ich dann schon auf August geworfen“, gesteht Paula Wild schmunzelnd, bis 1958 das Jubelpaar geheiratet hat. Eine Tochter und ein Sohn wurde ihnen geschenkt. Ihr trautes Heim in der Friedhofstraße haben sie 1960 gemeinsam gebaut. „Alles in Handarbeit ohne größere Komplikationen. Heute ist doch alles reglementiert“, sagt August Wild direkt. „Wir hatten ein einfaches Stangengerüst mit Dielen und Brettern, das ging alles einwandfrei, von Hand, als wir unser Haus bauten.“