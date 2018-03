Von Sandra Philipp

Auf den Wiesen sprießt bereits wieder das erste zarte Grün. Doch für die Landjugend Ailingen-Schnetzenhausen und das Stadtwerk am See ist noch kein Gras über die Nachwehen des ersten Funkenfeuers in Raderach gewachsen. Zwei Gesprächstermine hat der Vorsitzende der Landjugend Johannes Hutt bereits mit Vertretern des Stadtwerks wahrgenommen - ein dritter steht in der kommenden Woche ins Haus.

Im Kern gilt es ein Missverständnis aus der Welt zu räumen: Hätten die Besucher das Gelände über dem neuen Hochbehälter betreten dürfen oder ...