„Sicherer Hafen“ ruft zu Mahnwache auf

Wenn am Aktionstag der Kampagne „Sicherer Hafen Baden-Württemberg“ am Samstag, am 29. Januar, Aktionen in zahlreichen Städten stattfinden, ist auch Bad Waldsee dabei. Das teilte die Gruppe Global Bad Waldsee mit. Geplant ist in Bad Waldsee eine Mahnwache, die unter dem Motto „Keine Eiszeit für Menschenrechte – Landesaufnahmeprogramm jetzt!“ steht. Die Teilnehmerínnen und Teilnehmer treffen sich um 11 Uhr auf dem Kirchplatz St. Peter. Die Veranstalter bitten die Demonstrierenden bei der Mahnwache, die aktuellen Corona-Regeln einzuhalten. Dazu zählen, worauf Global Bad Waldsee besonders hinweist, das Tragen einer medizinischen Mund-Nasen-Bedeckung und ein Mindestabstand von 1,5 Metern.

Seit 2020 fordern viele Organisationen von der Landesregierung die zusätzliche Aufnahme von Geflüchteten im Zuge eines Landesaufnahmeprogrammes für Menschen, die an den Außengrenzen Europas stranden. Das schreibt die Gruppe aus Bad Waldsee in ihrer Pressemitteilung. Diese Forderung fand im Mai 2021 Eingang in den Koalitionsvertrag, heißt es weiter. Auch Kommunen sollen mehr Möglichkeiten erhalten, um Menschen in Notsituationen aufzunehmen. Bisher seien hierfür keine Schritte in die Wege geleitet worden. Allein in Baden-Württemberg haben sich mittlerweile 40 Kommunen zum so genannten Sicheren Hafen erklärt. Die Seebrücke und der Flüchtlingsrat wollen mit ihrem landesweiten Aktionstag der Forderung nach der Umsetzung eines Landesaufnahmeprogramms erneut Gewicht zu verleihen. Eine Übersicht über alle Orte, in denen Aktionen stattfinden, ist im Internet unter www.sichererhafen-baden-wuerttemberg.com zu finden.