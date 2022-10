Der Musikverein Obersulmetingen und der Musikverein „Rißtaler“ Untersulmetingen feiern am kommenden Wochenende ihre traditionelle „Sichelhenke“ auch in diesem Jahr als „Drive in“ an zwei Tagen.

Da die Sichelhenke „Drive in“ während der Corona Pandemie auf große Resonanz gestoßen ist, haben sich die Musikvereine Ober- und Untersulmetingen auch in diesem Jahr für die Variante „Essen zum Mitnehmen entschieden“. Am Samstag, 15. Oktober, können sie in der Zeit von 17 bis 19 Uhr bei der Mehrzweckhalle in den Sichelhenke-Drive-in fahren und wie gewohnt Tellersulzen, Maultaschen mit Kartoffelsalat, Schlachtplatte, Kesselfleisch oder Blut- und Leberwurst mit Sauerkraut und Schnitzel mit Pommes bestellen. Sie werden dann auf einen Parkplatz geleitet, an den sie ihr Essen schnell geliefert bekommen. Der Drive-in am Sonntag, 16. Oktober, findet von 11 Uhr bis 13 Uhr statt. Natürlich kann der Drive-in auch zu Fuß oder mit dem Fahrrad genutzt werden.

Die Essen werden in kompostierbaren, mikrowellengeeigneten Behältnissen angerichtet und in Papiertüten verpackt. Eigene Behältnisse werden auch in diesem Jahr aus hygienischen Gründen nicht angenommen. Sonderbestellungen können keine aufgenommen werden und Umbestellungen sind ebenfalls nicht möglich.