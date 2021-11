Show wandelt auf den Spuren Freddie Mercurys

Nach einer ersten Tour 2020 kehrt „One Vision of Queen feat. Marc Martel“ im Frühjahr 2022 zurück auf die Bühnen. Am Donnerstag, 3. Februar, macht die Tribute-Show Halt in der Bigbox Kempten.

Das Konzertprogramm um die „stimmliche Reinkarnation Freddie Mercurys“, wie es in einer Pressemitteilung heißt, kommt ganz ohne Schnurrbart, gelbe Lederjacke oder andere bekannte Accessoires aus. Die verblüffende Stimmähnlichkeit des Sängers Marc Martel zum großen Vorbild sei nicht zu leugnen. Auch Roger Taylor, Original-Schlagzeuger von Queen, habe gestaunt, als er vor neun Jahren Martel erstmals auf einer Videoaufnahme hörte.

Über 70 000 Besucher hat „One Vision of Queen feat. Marc Martel“ laut Veranstalter 2020 erreichen können. Der Sänger selbst erklärt dazu: „Wir hatten eine großartige Zeit und das liegt vor allem an den wundervollen Fans!“

Einlass ist um 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr. Karten für das Konzert sind unter www.bigboxallgaeu.de, in der Ticketverkaufsstelle der Bigbox Kempten sowie bei der „Schwäbischen Zeitung“ unter tickets.schwaebische.de und unter Telefon 0751 / 29 55 57 77 erhältlich.