Show-Ensemble aus dem Allgäu tritt auf

Nach einer Sommerpause startet der Klangraum Staig am Samstag, 24. September, um 19 Uhr mit der Show „Summerend Dreams“ des Ensembles Joy of Voice wieder durch. Geleitet wird die Gruppe von Angelika Maier, mit dabei sind Musiker wie Pia Weirather, Kevin Prinz und Daniel Mladenov, die in den Finalrunden des Bundeswettbewerbs Gesang in Berlin standen. Einige der Sänger und Darsteller sind häufig auch auf anderen Bühnen zu sehen, wie im Festspielhaus Füssen und bei den „12 Tenören“ (Johannes Halbig). Daniel Mladenov steht mittlerweile auf der Beliebtheitsskala der Newcomer Musical-Darsteller bei den Musical-Wahlen auf Platz 4.

