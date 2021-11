Show der Percussion-Profis im Bahnhof Fischbach

Zum Auftakt der Happy-Hour-Reihe in dieser Spielzeit wirbeln die drei Profi-Schlagzeuger der Drum Stars am Donnerstag, 18. November, um 18 Uhr im Bahnhof Fischbach, Eisenbahnstr. 15, über die Bühne.

In ihrer Percussion-Show trommeln das Trio auf allem, was ihm unter die Sticks kommt. Egal ob leuchtende LED-Drums, Wassertrommeln oder gewöhnliche Alltagsutensilien – mit den Drum-Stars wird jeder Gegenstand zu einer kleinen Trommelsensation. Dabei überzeugen die Vollblut-Perkussionisten in der gut einstündigen Show mit ihrer Schnelligkeit, Perfektion und ihrem Gespür für die lauten wie auch leisen Töne.

Tickets kosten zehn Euro (inklusive einem Getränk). Infos unter Telefon 07541 / 28 84 44, ticket@gzh.de und www.kulturbüro.friedrichshafen.de