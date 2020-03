Shooter „Valorant“ von LoL-Entwickler Riot kommt im Sommer

Mit dem ab Sommer erhältlichen First-Person-Shooter „Valorant“ will League-of-Legends-Entwickler Riot Games anderen Genregrößen wie Counter-Strike und Overwatch Konkurrenz machen. Das bisher unter „Project A“ bekannte Spiel solle kostenlos für PC erscheinen, teilte Riot am Montag mit.

Erste Clips zum Gameplay zeigen: Das Spielprinzip ähnelt dem von CS:GO. Zwei Teams mit je fünf Spielern treten entweder als Angreifer oder als Verteidiger gegeneinander an und versuchen, die Mehrzahl von insgesamt 24 Runden zu gewinnen. Dabei wechseln sich die Teams in Angriff und Verteidigung ab.

Ebenfalls übernimmt Valorant die Bomben-Mechanik von Counter-Strike: Die Angreifer müssen den sogenannten „Spike“ platzieren, um eine Runde zu gewinnen. Außerdem müssen Waffen durch während der Runde verdientes Geld gekauft werden.

Alle zur Auswahl stehenden Spielfiguren, genannt Agenten, bringen eigene Fähigkeiten mit. Damit solle das Genre erweitert werden, hieß es in der Mitteilung. Valorant basiert auf einer neu erschaffenen Spielwelt und ist damit das erste Spiel von Riot Games, das nichts mit League of Legends zu tun hat.

