Sherlock Holmes auf den Spuren von Jack the Ripper

Der eine gehört zu den leuchtenden Helden der Kriminalliteratur, der andere ist der mysteriöseste Mörder der britischen Geschichte - nun treffen in einem Computerspiel beide aufeinander: „Sherlock Holmes jagt Jack the Ripper“.

London im Jahr 1888: Eine Mordserie verbreitet im Stadtteil Whitechapel panische Angst. Der Täter lässt grausam verstümmelte Frauenleichen zurück. Die Polizei tappt im Dunklen, doch der Detektiv Sherlock Holmes hilft. In den düsteren Gassen des Armenviertels sucht er nach der Mörder, den die Presse „Jack the Ripper“ nennt.

In dem Adventure muss der Spieler Spuren untersuchen und Schritt für Schritt kombinieren, wer die Frauen auf dem Gewissen haben könnte. Nach Angaben des Spielverlags Focus Home Interactive ist das gesamte Spiel in 3D umgesetzt. Dabei haben Hobby-Schnüffler die Wahl zwischen zwei Perspektiven - entweder sie blicken im Stile traditioneller Adventures auf Holmes und seinen Assistenten Watson, oder sie schlüpfen in deren Haut und betrachten die Szenerie aus deren Augen.

Sherlock Holmes jagt Jack the Ripper, Adventure für den PC; entwickelt von Frogwares, herausgegeben von Focus Home Interactive; freigegeben ab 12 Jahren; Erscheinungstermin: 14. August.

(dpa-infoco)