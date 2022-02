Shanty-Chöre werben für sich mit Segelreise

Eine ganz besondere Aktion, um neue Mitglieder zu gewinnen, haben sich die Shantychöre aus Friedrichshafen, Aulendorf, Überlingen, Konstanz und Romanshorn einfallen lassen. Sie stechen mit dem größten noch fahrenden Segelschiff, der „Sedov“, in die Ostsee und umrunden die Insel Bornholm. Start ist laut der Pressemitteilung in Kiel, und auch die Kieler Woche, das maritime Großereignis, ist mit im Programm. Weitere Auskünfte und Anmeldung bis spätestens 1. März bei Arthur Rusch vom Seemannschor Friedrichshafen unter der E-Mail-Adresse ar-rusch@t-online.de . Der Seemannschor Friedrichshafen hat damit schon Erfahrung und bereits eine Windjammer-Reise veranstaltet. An Bord des Großseglers unterhalten die Chöre die Passagiere mit flotten Shantys und hoffen, dadurch neue Sänger, Musiker, passive Mitglieder und Förderer für sich zu begeistern. Mitreisende erhalten über die Chöre einen Sonderpreis.