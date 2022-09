SGM Schmeien erhält neue Warmmachshirts

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Unterschmeien/Oberschmeien - Die SGM Schmeien/Sigmaringen/Laiz hat für die erste und zweite Mannschaft neue Warmmachshirts von Ristorante Lucio erhalten. In Zusammenarbeit mit 11Teamsport hat Lucio Sollazzo 36 Shirts erstellen lassen, je zur Hälfte in rot und schwarz. Mit diesen Shirts treten die Mannschaften nun auch beim Warmmachen vor den Spielen einheitlich auf und können sich optimal auf die Spiele vorbereiten. Die Spielgemeinschaft bedankt sich sehr herzlich für die gesponserten Shirts beim Ristorante Lucio in Sigmaringen. Foto: Gunter Aipperspach