SGM Biberach holt sich den Pokal

Die A-Junioren der SGM Biberach haben sich im Finale des Fußball-Bezirkspokals mit 4:0 (2:0) gegen die SGM Ochsenhausen durchgesetzt. Gleich von Beginn an sahen die 250 Zuschauer im Biberacher Stadion ein rasantes Fußballspiel. Nach fünf Minuten ging Biberach durch Lukas Ries mit 1:0 in Führung. Ochsenhausen hatte Pech, als ein Freistoß nach knapp 20 Minuten nur die Latte traf. In der Folge blieben auf beiden Seiten Chancen ungenutzt, ehe kurz vor der Halbzeit erneut Lukas Ries auf 2:0 erhöhte.

Fünf Minuten nach Wiederanpfiff erzielte Sakko Mamady nach schöner Einzelleistung das vorentscheidende 3:0. Ochsenhausen gelang nun nicht mehr viel. Biberach verwaltete den Vorsprung und der eingewechselte Eis Göle staubte in der 78. Minute zum verdienten 4:0 ab. Nach dem Pokalsieg möchte sich die SGM Biberach nun in rund zwei Wochen auch den Meistertitel holen und damit das Double perfekt machen.