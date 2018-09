SGM Bergemer SV/Altheim II startet in die Punkterunde

Ennahofen (no) - Die beiden Kreisligisten SGM Bergemer SV/SG Altheim II und SV Langenenslingen starten verspätet in die neue Punkterunde. Für beide Teams ist es somit das erste Punktspiel. Die Fußballerinnen der SpielgemeinschaftSGM Bergemer SV/SG Altheim II streben einen Sieg an.

Kreisliga: SGM Bergemer SV/SG Altheim II – SV Langenenslingen (Donnerstag, 19 Uhr). - SGM-Trainer Stefan Schmidt strebt gegen den SV Langenenslingen einen Sieg im ersten Punktspiel der neuen Kreisliga-Saison an. Zwar kenne er die Gäste aus Langenenslingen nicht, schätzt den Gegner jedoch aus Erfahrungsberichten des vergangenen Jahres und der Platzierung des SVL auf dem vorletzten Platz der Kreisliga als machbaren Gegner ein. „Meine Mannschaft ist fit und hat in der Vorbereitungsphase gut mitgezogen“, sagt Schmidt. So will er gleich zu Beginn der Partie Druck auf die Langenenslinger Abwehr ausüben, um das Ziel eines Sieges zu erreichen. Für das Spiel steht ihm der komplette Kader zur Verfügung.