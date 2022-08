SGA Yetis beim Ravensburger Triathlon

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Aulendorf/Ravensburg - Am ersten Augustwochenende fand nach zwei Jahren Pause der traditionelle Ravensburger Bredl Sprint-Cup statt. Nach 750 m Schwimmen im 28°C warmen Flappachbad ging es mit dem Rad auf die 24 Kilometer lange hügelige Strecke in der Umgebung von Ravensburg. Bei leichtem Nieselregen und nur noch circa 14°C Lufttemperatur war diese Disziplin eine Herausforderung. Nach dem Wechsel mussten noch fünf Kilometer in zwei Laufrunden absolviert werden. Dieses Jahr erlebten fünf Yetis einen wie immer bestens organisierten Wettkampf. Frank Scharnweber, der vor 30 Jahren dieses Rennen als Gesamtsieger gewann, genoss sichtlich die tolle Atmosphäre und freute sich, unter den Finishern zu sein. Auch zwei Neulinge der Yetis, David Eisele und Kai Butscher, wagten sich an diesen nicht ganz einfachen Triathlon und waren sich im Ziel sicher, dass das nicht ihr einziger bleiben wird. Jochen Gruber als ältester Teilnehmer und seine Tochter Edith, die nach 22 Jahren mal wieder in Ravensburg startete, liefen glücklich über die Ziellinie.

Schnellster Yeti war David Eisele in 1:30:51 Stunden, dann folgte Frank Scharnweber in 1:39:27, Kai Butscher in 1:43:54 und Edith Gruber in 1:48:23. Jochen Gruber gewann seine Alterklasse in 1:54:11.