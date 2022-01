SG2H-Damen mit denkbar knapper Pleite

Biberach (an) - Am ersten Spieltag der Rückrunde in der Handball-Württembergliga ist es für die Damen der SG Hofen/Hüttlingen zum bis dato Tabellenvierten nach Biberach gegangen. Trotz einer couragierten Leistung reichte es am Ende nicht für einen Sieg. So musste sich die SG2H der TG Biberach denkbar knapp mit 17:19 geschlagen geben.

Schon von Beginn an merkte man, dass sich die grün-roten Damen für das erste Auswärtsspiel des neuen Jahres viel vorgenommen hatten. So ging die SG2H früh in Führung, die Hausherrinnen aus Biberach konnten erst in der sechsten Spielminute per Siebenmeter überhaupt erst ein Tor erzielen konnten.

Dank einer geschlossenen Abwehrleistung und der an diesem Tag bärenstarken Torhütern Stefanie Vierkorn behielt die SG Hofen/Hüttlingen auch in der Folge die Oberhand. Der Rückraum der TG Biberach kam so nur zu wenig Chancen und es ging schlussendlich mit 8:7 für die Damen der SG2H in die Halbzeit. In der zweiten Hälfte erhöhte die TG Biberach die Einsatzbereitschaft und erkämpfte sich so innerhalb von wenigen Minuten erstmals die Führung. Den Damen der SG2H fehlte in dieser Phase die Durchschlagskraft und Laufbereitschaft in der Offensive. Nach einer Auszeit des Trainergespanns Oppold/Ilg kämpften sich die grün-roten Damen noch einmal zurück ins Spiel. Durch mehrere Zeitstrafen und das fehlende Quäntchen Glück beim Abschluss blieb den Gästen aus Hofen/Hüttlingen am Ende allerdings ein Comeback verwehrt. So ging die TG Biberach am Ende mit 19:17 als Sieger hervor.

Obwohl die erste Damenmannschaften der SG Hofen/Hüttlingen zum Rückrundenauftakt keine Punkte aus Biberach entführten konnte, zeigten die grün-roten Damen alles in allem eine couragierte und geschlossene Mannschaftsleistung auf der sich aufbauen lässt. Die SG2H rangiert weiterhin auf dem 8. Tabellenplatz in der Württembergliga. Nächsten Samstag geht es zum Tabellenschlusslicht aus Ludwigsburg.